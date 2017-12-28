Страховые премии и выплаты по автострахованию за январь-октябрь 2017 года

Количество автомобилей в Казахстане за год выросло на 61,5 тыс. единиц, однако это увеличение обусловлено ростом числа старых авто. При этом продажи новых автомобилей не увеличиваются, дорогие машины недоступны большинству населения РК.

За год количество автомобилей возрастом младше 3 лет в Казахстане сократилось на 28,9 тыс. штук, или на 4,7%. При этом число зарегистрированного автотранспорта старше 10 лет, напротив, выросло на 88,2 тыс. единиц, или на 3,9%.

Таким образом, основная часть автопарка республики представлена старыми машинами, возрастом старше 10 лет, - их доля за год увеличилась до 60,3% с 59%.

Такая динамика имеет свои объективные причины. Приобретение нового автомобиля для большей части населения РК становится недоступным на фоне падения реальных доходов. Покупательская способность доходов казахстанцев падает второй год подряд: за январь-октябрь текущего года реальные доходы населения РК сократились на 2,6%, ускорив падение по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что за аналогичный период прошлого года покупательская способность зарплат и иных доходов казахстанцев сократилась на 1,7%. В таких условиях у большей части населения нет возможности откладывать дополнительные средства на дорогие покупки.

Особенно сильный удар цены в этом году нанесли по автолюбителям - на фоне общего роста цен на потребтовары и услуги за 11 месяцев на 6,3%, стоимость бензина подскочила сразу на 19,1%, в т.ч. на наиболее популярный АИ-92 на 20,6%.

Казахстанские автолюбители начинают сокращать иные расходы, причем под оптимизацию попадают даже необходимые, обязательные траты. В частности, в этом году казахстанские автовладельцы застраховали свою ответственность на сумму 41,6 млрд тенге. Это всего на 3% больше суммы собранных премий по ОГПО владельцев транспорта год назад, темп роста несопоставимый со скоростью увеличения автопарка в РК.

Объемы покупок АвтоКАСКО и вовсе сохраняются на одном и том же уровне третий год подряд, покупка такой страховки для большинства автолюбителей становится довольно дорогой.

В этом году в среднем каждый автолюбитель за свой транспорт заплатил по 10,6 тыс. тенге за обязательную страховку, это всего на 1,4% больше затрат на страховку в прошлом году. Ранее в среднем сумма таких затрат росла на 6,8% в год.

Приток страховых премий замедляется, однако объем обязательств страховщиков перед своими клиентами увеличиваются - доходность автострахования для участников рынка существенно падает. В этом году сумма страховых выплат по ОГПО автовладельцев выросла до 46,9% по отношению к соответствующему объему премий, 5 лет назад это соотношение составляло всего 32,3%.

В среднем на каждую выплату при наступлении страхового случая по ОГПО автовладельца страховые компании сейчас тратят по 340 тыс. тенге, а по АвтоКАСКО - по 477,6 тыс. тенге. Сумма расходов по страховым выплатам в автостраховании продолжает увеличиваться, несмотря на замедление роста сбора премий.

В настоящее время в РК обсуждаются поправки в действующее законодательство РК по вопросам страхования и страховой деятельности. Одна из предлагаемых регулятором поправок касается повышения не менее чем на 50% суммы страховых выплат по автострахованию. Официальные представители Нацбанка, представляя законопроект в Мажилисе в ноябре текущего года, ссылаются на опыт соседней России, где в 2015 году лимиты страховых возмещений за вред жизни и здоровью в обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО) были повышены с 160 тыс. рублей каждому пострадавшему до 500 тыс. рублей.

Эффект от внедрения данной нормы в РФ спорный, об убытках и резко возросших рисках на рынке автострахования говорит сам российский финрегулятор. Так, согласно отчету ЦБ РФ, на фоне сокращения взносов и роста выплат обострилась ситуация с убыточностью в секторе обязательного автострахования: комбинированный коэффициент убыточности по итогам 2 квартала 2017 года составил 118,5% (+26,8 п.п. за год). Отраслевые участники рынка говорят о высокой доле мошенничества на рынке - 68%, причем количество фактов мошенничества по «автогражданке» продолжает расти.

Ситуация с убытками на рынке автострахования РФ стала настолько серьезной, что Центробанк согласился на либерализацию рынка ОСАГО с 1 июля 2018 года, в рамках которой предусматривается значительное повышение тарифов.

Повышение страховых лимитов в Казахстане может также негативно отразиться на развитии отечественного рынка автострахования. Данный вид страховой деятельности для казахстанских страховщиков станет убыточным, либо участникам рынка придется поднять соответствующим образом тарифы для своих клиентов. Вспомним, что реальные доходы населения РК продолжают падать, и большинству автовладельцев станут недоступными не только автоКАСКО, но и обязательная страховка - все это вкупе может усилить социальное напряжение в обществе.