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Подозреваемый в совершении взрыва в петербургском супермаркете попал на видео

28 декабря 2017, 10:27

В результате взрыва пострадали десять человек.

Стали известны приметы подозреваемого в подрыве супермаркета «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. Молодой человек пришел под видом покупателя и оставил рюкзак в камере хранения примерно за полчаса до того, как устройство сработало. Видео с камер наблюдения магазина опубликовало издание «Фонтанка».

Как сообщает издание, в четверть седьмого вечера 27 декабря, за полчаса до взрыва, на площади Калинина остановилась маршрутка, которая двигалась со стороны метро «Черная речка». Из салона вышел крепко сложенный брюнет неславянской внешности в зеленой куртке с капюшоном. Он нес на одном плече ощутимый по весу бежевый рюкзак.

Войдя в «Перекресток», молодой человек проследовал к камере хранения, оставил рюкзак, вошел в торговый зал и минуты полторы изображал интерес к товарам. Вышел посетитель без рюкзака, пересек площадь Калинина и затерялся в толпе.

Как сообщалось ранее, в результате взрыва пострадали десять человек. Один из них отказался от госпитализации, девять остальных были доставлены в больницы.

Источник: Lenta.ru.

Фото: кадр из видео.


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