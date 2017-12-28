Новые авто большинству казахстанцев не по карману - исследование

Число зарегистрированного автотранспорта старше 10 лет выросло на 88,2 тысячи единиц, или на 3,9 процента.

В Казахстане не растут продажи новых автомобилей. Это связано с недоступностью дорогих машин населению, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz.

Как отмечается, количество автомобилей в республике за год выросло на 61,5 тысячи единиц, однако это увеличение обусловлено ростом числа старых авто. За год количество автомобилей возрастом младше 3 лет в Казахстане сократилось на 28,9 тыс. штук, или на 4,7 процента. При этом число зарегистрированного автотранспорта старше 10 лет, напротив, выросло на 88,2 тысячи единиц, или на 3,9 процента.

«Таким образом, основная часть автопарка республики представлена старыми машинами, возрастом старше 10 лет, - их доля за год увеличилась до 60,3 с 59 процентов», - говорится в исследовании.

Как считают эксперты, такая динамика имеет свои объективные причины - приобретение нового автомобиля для большей части населения РК становится недоступным на фоне падения реальных доходов.

Покупательская способность доходов казахстанцев падает второй год подряд: за январь-октябрь текущего года реальные доходы населения РК сократились на 2,6%, ускорив падение по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что за аналогичный период прошлого года покупательская способность зарплат и иных доходов казахстанцев сократилась на 1,7%. В таких условиях у большей части населения нет возможности откладывать дополнительные средства на дорогие покупки.

Как отмечается, особенно сильный удар цены в этом году нанесли по автолюбителям - на фоне общего роста цен на потребтовары и услуги за 11 месяцев на 6,3%, стоимость бензина подскочила сразу на 19,1%, в т.ч. на наиболее популярный АИ-92 на 20,6%.

Казахстанские автолюбители начинают сокращать иные расходы, причем под оптимизацию попадают даже необходимые, обязательные траты. В частности, в этом году казахстанские автовладельцы застраховали свою ответственность на сумму 41,6 млрд тенге. Это всего на 3% больше суммы собранных премий по ОГПО владельцев транспорта год назад, темп роста несопоставимый со скоростью увеличения автопарка в РК.

Объемы покупок АвтоКАСКО и вовсе сохраняются на одном и том же уровне третий год подряд, покупка такой страховки для большинства автолюбителей становится довольно дорогой.

В этом году в среднем каждый автолюбитель за свой транспорт заплатил по 10,6 тыс. тенге за обязательную страховку, это всего на 1,4% больше затрат на страховку в прошлом году. Ранее в среднем сумма таких затрат росла на 6,8% в год.

Все это привело к тому, что приток страховых премий замедляется, однако объем обязательств страховщиков перед своими клиентами увеличиваются - доходность автострахования для участников рынка существенно падает. В этом году сумма страховых выплат по ОГПО автовладельцев выросла до 46,9% по отношению к соответствующему объему премий, 5 лет назад это соотношение составляло всего 32,3%.

В среднем на каждую выплату при наступлении страхового случая по ОГПО автовладельца страховые компании сейчас тратят по 340 тыс. тенге, а по АвтоКАСКО - по 477,6 тыс. тенге. Сумма расходов по страховым выплатам в автостраховании продолжает увеличиваться, несмотря на замедление роста сбора премий.