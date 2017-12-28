Между РК и Ирландией урегулированы процедуры по налогообложению

Сенат Парламента РК на пленарном заседании принял закон РК «О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и Протокола к ней», передает корреспондент Zakon.kz.

«Конвенция, во-первых, дает возможность, путем разделения прав налогообложения между договаривающимися государствами, избежать двойного налогообложения доходов юридических и физических лиц, являющихся резидентами государств», - сказал министр финансов РК Бахыт Султанов.

Во-вторых, по его словам, путем создания благоприятных условий для инвестиций, открывается возможность для укрепления и расширения экономического сотрудничества между Казахстаном и Ирландией.

«В-третьих, поможет обмену информацией по вопросам налогообложения между уполномоченными органами двух государств будет способствовать предотвращению уклонения от налогообложения», - уточнил глава ведомства.

Как отметил министр, отдельными статьями Конвенции предусмотрен четкий порядок налогообложения доходов артистов, спортсменов, государственных служащих и студентов, осуществляющих свою деятельность в договаривающихся государствах.

«Например, для государственных служащих - если физическим лицам, осуществляющим свою деятельность в Ирландии для Казахстана, выплачивается зарплата или пенсия, такие доходы облагаются налогом только в Казахстане. Соответственно, также облагаются налогом только в Ирландии доходы государственных служащих Ирландии, работающих в Казахстане», - проинформировал он.

Министр привел статистические данные о торговле между Казахстаном и Ирландией. Объем товарооборота между двумя странами за последние 10 лет составил 1 млрд 180 млн долларов США. В 2016 году этот показатель составил 139 млн долларов США. Основные экспортные товары Казахстана - каменный уголь, газ и аппараты для разделения дымов. В структуре импорта преобладают вакцины, лекарства и оборудование для их производства, напитки и парфюмерия. Инвестиции из Ирландии в Казахстан за последние 10 лет составили 1 млрд долларов США.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: belta.by