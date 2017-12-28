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В Казахстане установили квоты на привлечение иностранной рабочей силы на 2018 год

28 декабря 2017, 10:46

Квоты установлены в процентном отношении к численности рабочей силы.

Правительство Казахстана своим постановлением от 23 декабря 2017 года установило квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2018 год, сообщает Zakon.kz.

Квоты установлены в процентном отношении к численности рабочей силы:

- по видам экономической деятельности согласно приложению к настоящему постановлению;
- на привлечение трудовых иммигрантов в размере 4,2 %.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.


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