В РК улучшится работа госаудиторов

Предусматривается улучшение кадрового состава органов госаудита и финконтроля, и устранение правовых пробелов.

Соответствующий закон «О внесении изменений и дополнений в закон РК «О государственном аудите и финансовом контроле» принят депутатами Сената Парламента на пленарном заседании Палаты, передает Zakon.kz.

«Законопроект разработан с целью совершенствования государственного аудита и финансового контроля и направлен на внесение изменений и дополнений только в закон РК «О государственном аудите и финансовом контроле», - сказал депутат мажилиса Омархан Оксикбаев, представляя документ.

По его словам, целью принятия законопроекта является совершенствование законодательства в сфере госаудита и финконтроля, снижение коррупционных рисков путем улучшения порядков проведения госаудита, электронного госаудита, предварительного аудита, отзыва государственного сертификата, а также улучшения кадрового состава органов госаудита и финконтроля и устранения правовых пробелов.

«Данным законопроектом предусматриваются внесение ряда изменений. Введение понятия «ассистент» для повышения уровня госаудитора, улучшение кадрового состава органов госаудита и финконтроля, проведение ежегодного аудита финансовой отчетности администраторов бюджетных программ и госучреждений, на основе системы управления рисками, что позволит проводить проверки точечно, повысив их результативность», - пояснил О. Оксикбаев.

Депутат добавил, что наряду с этим предусматривается утверждение уполномоченным органом по внутреннему госаудиту правил проведения внутреннего госаудита, утверждение уполномоченным органом порядка осуществления электронного госаудита.

«Регламентирован порядок и сроки апелляционного урегулирования споров, возникающих при обжаловании действии, бездействии уполномоченного органа по внутреннему госаудиту и или должностных лиц. Определение количественного состава представителей нацкомиссии по сертификации госаудиторов для обеспечения паритета, усиление ответственности госаудиторов за несоблюдение этических норм и профессиональных стандартов. Для этого - предоставление права нацкомиссии по отзыву сертификата госаудитора», - перечислил мажилисмен.

Также планируется введение требования для кандидатов госаудитора о предоставлении рекомендаций, подтверждающих безупречную деловую репутацию кандидата от трех действующих госаудиторов, а также ряд других поправок, которые позволят улучшить деятельность органов госаудита и восполнить правовые пробелы.

Ксения Давыдова, Астана