Назарбаев подписал поправки по снижению штрафов за нарушение ПДД

Закон направлен на дальнейшую гуманизацию административно-деликтного права, укрепление законности при рассмотрении дел об административных правонарушениях.

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Закон направлен на дальнейшую гуманизацию административно-деликтного права, укрепление законности при рассмотрении дел об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что изменения и дополнения направлены на уточнение ряда норм законопроекта. Отдельные поправки касаются совершенствования процессуальных норм законопроекта.

Сенатор Дулат Куставлетов отмечал, в ходе работы над законопроектом внесены изменения и дополнения в одобренный Мажилисом законопроект.

«Эти поправки направлены на разграничение компетенций по рассмотрению дел об административных правонарушениях между судом, уполномоченными органами и должностными лицами; на приведение в соответствие ссылок структурных элементов кодекса; на исключение внутренних противоречий законопроекта», - пояснял парламентарий

В Минюсте сообщали, что поправки предусматривают смягчение ответственности за ряд нарушений ПДД.

В частности, планируется снизить штраф за превышение скорости (ст. 592). В настоящее время превышение скорости на величину от 10 до 20 километров в час влечет штраф в размере 10 МРП. Эту сумма снижается до 5 МРП.

В то же время в случае принятия поправок может быть снижен штраф по ст. 594 КоАП «Нарушение правил проезда перекрестков или пересечение проезжей части дороги». Сейчас выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги, которые приводят к созданию затора для движения транспортных средств в поперечном направлении, влечет штраф в размере 10 МРП. Наказание предлагается смягчить до предупреждения или штрафа в размере 3 МРП.

По административной ст. 596 предусмотрен штраф в размере 20 МРП за нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона без выезда на сторону проезжей части дороги, предназначенной для встречного движения, или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней. Штраф снижается до 15 МРП.

Запрещенный выезд на встречную полосу, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, влечет за собой лишение водительских прав на один год. Этот срок предлагается снизить до шести месяцев.

Ст. 597 предусматривает штраф в размере 10 МРП за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств. Поправки снижают размер штрафа до 5 МРП.

Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (ст. 599) наказывается штрафом. За повторное нарушение в течение года предусмотрен штраф в размере 20 МРП, эта сумма снижается до 15 МРП.

Невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения, за исключением водителей транспортных средств, пользующихся преимуществом в движении (ст. 600), влечет штраф. Повторное нарушение в течение года сейчас влечет штраф в размере 20 МРП, эта сумма снижается до 15 МРП.

Смягчена ответственность и для пешеходов (ст. 615). Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований о дорожном движении влечет штраф. Штраф за повторное нарушение в течение года снижается с 15 МРП до 10 МРП.