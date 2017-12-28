За подделку обуви известных брендов к штрафу 200 тыс. тенге приговорили алматинца

В Жетысуском районном суде №2 вынесен приговор по делу о незаконном использовании чужой торговой марки, передает Zakon.kz.

Напомним, в сентябре текущего года ДГД по Алматы сообщил о выявлении подпольного цеха по изготовлению контрафактной спортивной обуви.

Из материалов дела следует, что подсудимый - уроженец Кыргызстана, по национальности турок, гражданин РК, примерно с 1999 года работал на барахолке. Начинал с грузчика, в 2006 году стал продавать спортивную обувь. В апреле 2017 года решил заняться изготовлением и продажей контрафактной спортивной обуви «Adidas» и «Rebook» в арендуемом им магазине «Кроссовки».

Далее подсудимый взял в аренду производственное помещение, купил в Кыргызстане швейные станки и станки для изготовления спортивной обуви, организовал набор работников в цех.

"В целях введения в заблуждения указанных работников Б.Б. производилось изготовление спортивной обуви с товарным знаком «ВХ Sport», которое им было предварительно зарегистрировано в государственном органе", - сказано в приговоре суда. С этого времени в производственном помещении изготавливалась обувь якобы брендов «Adidas» и «Rebook», которая затем шла на прилавки магазина "Кроссовки".

15 сентября в подпольном цехе сотрудниками службы экономических расследований ДГД по Алматы был проведен осмотр, по результатам которого изъяли: 386 пар обуви с чужим товарным знаком «Adidas», 28 пар спортивной обуви с чужим товарным знаком «Rebook», верхняя часть обуви с чужим товарным знаком «Adidas» в количестве 3251 штук, верхняя часть обуви с чужим товарным знаком «Reebok» в количестве 500 штук, подошвы с чужим товарным знаком «Adidas» в количестве 458 штук и т.д. В этот же день в магазине «Кроссовки» провели контрольный закуп, по результатам которого установлен факт продажи подсудимым контрафактной продукции. Из магазина изъяли 125 пар кроссовок «Adidas» и 160 пар кроссовок «Reebok».

В суде установлено, что Б.Б., незаконно используя товарный знак «Adidas», причинил компаниям-производителям ущерб в размере 11 190 900 тенге. Незаконно используя товарный знак «Reеbok», подсудимый причинил вред владельцу бренда ущерб в размере 4 324 000 тенге.

Таким образом, подсудимый совершил уголовный проступок, предусмотренный ст.222 ч.1 УК РК. В суде Б.Б. признал вину.

Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 МРП в сумме 226 900 тенге.