Смерть сына экс-главы администрации президента РК прокомментировали в МИД РК
Погибший выпал из окна 15 этажа.
По словам официального представителя Министерства иностранных дел РК Ануара Жайнакова, брат погибшего совместно с консулом Казахстана посетили центр судебно-медицинской экспертизы и опознали тело Асылбека Мусина, передает корреспондент Zakon.kz.
«По факту гибели гражданина Казахстана отделом полиции города Риги заведено уголовное дело, начато расследование, которое установит причину смерти», - сказал А. Жайнаков журналистам в кулуарах сената.
По его словам, «вчера прибывший в Ригу брат погибшего совместно с консулом Казахстана посетили центр судебно-медицинской экспертизы и опознали тело Асылбека Мусина».
«По информации полиции, погибший выпал из окна 15 этажа. Асылбек Мусин на учете на консульском учете посольства Казахстана не состоял. По некоторой информации, он имел вид на жительство. Это произошло в ночь с 22 на 23 декабря, дело было зарегистрировано в полиции 22 декабря в 23.42 часа», - сказал представитель МИД РК.
Ксения Давыдова, Астана
Фото: Казинформ
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.