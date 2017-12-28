Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Смерть сына экс-главы администрации президента РК прокомментировали в МИД РК

28 декабря 2017, 11:15

Погибший выпал из окна 15 этажа.

По словам официального представителя Министерства иностранных дел РК Ануара Жайнакова, брат погибшего совместно с консулом Казахстана посетили центр судебно-медицинской экспертизы и опознали тело Асылбека Мусина, передает корреспондент Zakon.kz.

«По факту гибели гражданина Казахстана отделом полиции города Риги заведено уголовное дело, начато расследование, которое установит причину смерти», - сказал А. Жайнаков журналистам в кулуарах сената.

По его словам, «вчера прибывший в Ригу брат погибшего совместно с консулом Казахстана посетили центр судебно-медицинской экспертизы и опознали тело Асылбека Мусина».

«По информации полиции, погибший выпал из окна 15 этажа. Асылбек Мусин на учете на консульском учете посольства Казахстана не состоял. По некоторой информации, он имел вид на жительство. Это произошло в ночь с 22 на 23 декабря, дело было зарегистрировано в полиции 22 декабря в 23.42 часа», - сказал представитель МИД РК.

Ксения Давыдова, Астана

Фото: Казинформ


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...