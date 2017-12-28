Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 331,11 (-0,27), EURKZT_TOD - спрос 394,00, CNYKZT_TOD = 50,6253 (+0,0753)

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 331,11 тенге за доллар (-0,27 тенге), объем торгов - 129 600 тыс. USD (-58 750 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По евро с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии спрос составил 394,00 тенге за евро при отсутствии предложения.

По евро с расчетами T+0 в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 50,6253 тенге за юань (+0,0753 тенге), объем торгов - 950 тыс. юаней (+250 тыс. юаней).

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.