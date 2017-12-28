В Кыргызстане 13-летняя школьница родила ребенка

В селе Лебединовка Чуйской области ученица 7-го класса родила ребенка. Об этом Kaktus.media сообщила заведующая родильным домом Шайыргуль Узугалиева.

Напомним, в начале учебного года стало известно о беременности ученицы седьмого класса школы №2 села Лебединовка Чуйской области. Девочка проживала с матерью и отчимом, ее родной отец умер. Во время разбирательств девочка заявила, что ее изнасиловали. Было возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Следственные мероприятия еще продолжаются, кто отец, пока неизвестно.

По ее словам, роды прошли 23 декабря.

"Роды прошли с помощью кесарева сечения, все обошлось благополучно. Родилась девочка весом 2,8 кг. Сейчас родившая и младенец чувствуют себя нормально. Сегодня-завтра можем их выписать домой. Юная мама сама ходит, кормит грудью младенца", - рассказала Узугалиева.

Ранее в Ошской области ученица 10-го класса родила недоношенного ребенка, который позже скончался. Милиция задержала 17-летнего парня, который подозревается в интимной связи со школьницей. Возбуждено уголовное дело по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".

В сентябре 2017 года родила семиклассница из Таласа. По ее признанию, интимная связь с отцом ребенка была обоюдной, позже они поженились. Но по факту беременности на молодого человека было возбуждено уголовное дело.

По информации Лиги защитников прав ребенка, за 2017 год в Кыргызстане зарегистрировано 900 случаев подростковой беременности.

Фото: ridus.ru.