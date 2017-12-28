Утверждена Методика определения фиксированной прибыли, учитываемой при утверждении предельных тарифов на электрическую энергию, а также фиксированной прибыли за балансирование, учитываемой при утверждении предельных тарифов на балансирующую электроэнергию (аннотация к документу от 28.11.2017)

В соответствии с подпунктом 70-9) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике» утверждена Методика определения фиксированной прибыли, учитываемой при утверждении предельных тарифов на электрическую энергию, а также фиксированной прибыли за балансирование, учитываемой при утверждении предельных тарифов на балансирующую электроэнергию.

В частности, фиксированная прибыль, учитываемая при утверждении предельных тарифов на электрическую энергию, является составной частью предельного тарифа на электрическую энергию и определяется для группы энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию, по формуле:

где:

ФП - фиксированная прибыль;

База1 - база для расчета фиксированной прибыли, за основу которой используются максимальные за 2018 год затраты на производство электрической энергии среди энергопроизводящих организаций, включенных в группу энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию, в тенге.

При этом, максимальные затраты на производство электрической энергии среди энергопроизводящих организаций, включенных в группу энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию, которые используются уполномоченным органом в качестве базы для расчета фиксированной прибыли, определяются уполномоченным органом на основе фактических и прогнозных данных на производство электрической энергии, представленных энергопроизводящими организациями в соответствии с подпунктом 4) пункта 3 статьи 12 Закона и (или) по запросу уполномоченного органа.

Размерность Базы1 и фиксированной прибыли: тенге.

Фиксированная прибыль за балансирование, учитываемая при утверждении предельных тарифов на балансирующую электроэнергию, является составной частью предельного тарифа на балансирующую электроэнергию и определяется для нескольких групп энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию по формуле:

где:

ФПБ - фиксированная прибыль за балансирование;

База2 - база для расчета фиксированной прибыли за балансирование, за основу которой используются максимальные за 2018 год затраты на производство электрической энергии среди энергопроизводящих организаций, включенных в соответствующие группы энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию в тенге.

При этом, максимальные затраты на производство электрической энергии среди энергопроизводящих организаций, включенных в группы энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию, которые используются уполномоченным органом в качестве базы для расчета фиксированной прибыли за балансирование, определяются уполномоченным органом на основе фактических и прогнозных данных на производство электрической энергии, представленных энергопроизводящими организациями в соответствии с подпунктом 4) пункта 3 статьи 12 Закона и (или) по запросу уполномоченного органа.

Размерность Базы2 и фиксированной прибыли за балансирование: тенге.

Приказ вводится в действие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.