Президент РК ратифицировал соглашение о долге Грузии перед Казахстаном

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Грузии о повторной реструктуризации задолженности правительства Грузии по государственным кредитам, предоставленным правительству Грузии правительством Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Напомним, соглашение было ратифицировано 14 декабря парламентом РК.

Как сообщал министр финансов РК Бахыт Султанов, долг правительства Грузии перед правительством Казахстана составляет $27,774 млн, который возник по итогам взаимных расчетов между национальными банками двух стран за 1992-1993 годы и переоформлен в госкредиты.

Соглашением о повторной реструктуризации грузинская сторона погашает задолженность перед Казахстаном по ряду условий. Сам госдолг Грузии перед РК уменьшится на $2,3 млн, а процентная ставка сохранится в размере 4% годовых.