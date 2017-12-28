В Алматы ликвидирован государственный фонд «Дирекция Универсиады-2017»

В Алматы завершена процедура ликвидации государственного фонда «Дирекция по подготовке и проведению 28-й Всемирной зимней Универсиады 2017 года», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

После проведенных в соответствии с законодательством страны проверок финансово-хозяйственной деятельности, все документы фонда переданы в Центральный государственный архив города.

Подводя итоги финансово-экономической деятельности, экс-руководитель Дирекции Наиль Нуров сообщил, что буквально несколько дней назад в бюджет Алматы был возвращен еще почти один миллиард тенге.

«Казахстанская Универсиада стала самым экономичным и малозатратным спортивным событием в истории Зимних игр. Предварительный бюджет в 32 млрд. тенге был оптимизирован до 17,8 млрд. тенге, а в процессе удалось сэкономить еще 4 млрд. тенге. Буквально на днях в бюджет Алматы возвращен еще почти один миллиард сэкономленных тенге. Таким образом, общая экономия от операционной деятельности составила 5 млрд. тенге, переданных в государственный бюджет. Несмотря на экономию в Алматы прошли самые масштабные соревнования в истории Зимних игр. В них приняли участие более 2 тысяч спортсменов из 57 стран, свыше 120 международных судей. Впервые в истории зимних Универсиад была возведена современная Атлетическая деревня, которая теперь стала домом для алматинцев, ранее стоящих в очереди на жилье», - отметил он.

В целом, Универсиада оставила богатое наследие и прежде всего, спортивную инфраструктуру – построенные с «нуля» спортивные комплесы «Алматы Арена» и «Халык Арена», модернизированные «Шымбулак», «Медеу», «Сұңқар» и Дворец спорта им. Балуана Шолака. Все объекты Универсиады приведены в соответствие с международными стандартами.



Напомним, что в ходе Универсиады в Алматы было распродано более 230 тысяч билетов. Алматы посетило свыше 30 тысяч туристов и 170 тысяч граждан из регионов страны. Значительно было повышено качество городского сервиса: 87% ресторанов, кафе и отелей Алматы подтвердили высокое качество услуг согласно требованиям международных туроператоров.

В августе во время заседания исполнительного комитета ФИСУ в Тайбэе (Китай) была дана высокая оценка проведению Игр в Алматы, которая признана лучшей зимней Универсиадой в истории Студенческих игр.