В частности, в сертификационные требования внесены следующие изменения.

Пункт 4 изложен в следующей редакции:

«4. Организации ТО и PAT необходимо соответствовать следующим требованиям:

1) иметь утвержденную организационную структуру и руководство по процедурам организации по ТО и РАТ, описывающие систему управления своих процедур, достаточную для выполнения работ в заявленной области деятельности;

2) иметь действующую эксплуатационную документацию авиационной техники, определяющую требования к организации и выполнению работ, в соответствии с заявленной областью деятельности;

3) обеспечить выполнение работ по ТО и PAT по программе (регламенту) технического обслуживания авиационной техники (далее - АТ), директивам летной годности, информации, связанной с безопасностью полетов, бюллетеням разработчика (изготовителя) АТ;

4) иметь инструкцию своевременного доведения требований и положений законодательства Республики Казахстан, регламентирующих деятельность в гражданской авиации и внутренней документации организации и изменений до персонала с целью их своевременного изучения и исполнения;

5) располагать необходимыми техническими данными, оборудованием, инструментом и материалами для выполнения утвержденных видов работ;

6) обеспечиваются склады для хранения частей, оборудования, инструмента и материалов. Условия хранения обеспечивают защищенность и исключают порчу и повреждение хранимых предметов;

7) иметь запас компонентов, запасных частей и расходных материалов, для выполнения работ;

8) иметь в штате квалифицированный персонал в количестве, обеспечивающем выполнение планируемых работ;

9) иметь систему поддержания (повышения) квалификации персонала, его подготовки и переподготовки;

10) обеспечить хранение подробных регистрируемых данных о техническом обслуживании, которые свидетельствуют о выполнении всех требований при подписании свидетельства о техническом обслуживании;

11) иметь систему качества, гарантирующую надлежащее выполнение всех работ по ТО и PAT;

12) иметь руководство по процедурам организации по ТО и PAT и руководство по качеству ТО и PAT;

13) иметь систему управления безопасностью полетов (далее - СУБП).»;

Пункт 8 изложен в следующей редакции:

«8. В организации по ТО и PAT имеется руководящий персонал, который отвечает за постоянное соответствие организации настоящим требованиям. Этот руководящий персонал подчиняется исключительно ответственному руководителю организации, при этом должны быть процедуры замещения каждого из конкретных лиц на случай их продолжительного отсутствия.»;

Пункт 21 изложен в следующей редакции:

«21. Организация по ТО и PAT изменяет инструкцию только в порядке, определенном в руководстве по качеству ТО и PAT, при этом исключаются процессы разработки документации на ремонты и модификации.»;

Пункт 40 изложен в следующей редакции:

«40. Организация по ТО и PAT создает и описывает в руководстве по процедурам организации по ТО и PAT внутреннюю систему отчетности о нарушениях летной годности, обеспечивающую сбор и оценку таких отчетных данных, включая процедуры отбора по результатам оценки тех событий, которые подлежат отчетности согласно положениям пункта 41 настоящих Сертификационных требований. Указанные процедуры определяют негативные тенденции, предпринятые корректирующие действия для устранения недостатков, а также включать порядок анализа всей имеющейся информации о рассматриваемым событиям и методы распространения этой информации при необходимости.»;

название параграфа 8 главы 2 изложить в следующей редакции:

«Параграф 8. Требования к Руководству по процедурам организации по ТО и PAT»;

Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.