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В Петербурге рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в супермаркете

28 декабря 2017, 11:35

Пять человек от госпитализации отказались.

При взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге пострадали 13 человек. Об этом сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина в своем Twitter, передает РИА Новости.

По ее словам, пять человек от госпитализации отказались. Трое пострадавших остаются в больницах в удовлетворительном состоянии, пятеро — в состоянии средней тяжести.

В среду вечером в магазине прогремел взрыв. По предварительным данным Следственного комитета, взорвалось устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.

Фото: РИА Новости.


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