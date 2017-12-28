Договор о стратегическом партнерстве с Туркменистаном ратифицировал Сенат РК

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты ратифицировали ряд документов с Туркменистаном - это законы РК «О ратификации Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Туркменистаном» и «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Туркменистаном о демаркации казахстанско-туркменской государственной границы», передает корреспондент Zakon.kz.

«Договор о стратегическом партнерстве подписан в ходе государственного визита президента Туркменистана в Казахстан 18 апреля 2017 года. Казахстан рассматривает Туркменистан в качестве ближайшего соседа и важного партнера в Центральной Азии», - сказал министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, представляя проект закона.

Он отметил, что Туркменистан стал четвертой страной в Центральной Азии, с кем Казахстан подписал документ, закрепляющий стратегическое партнерство.

«До подписания Договора о стратегическом партнерстве казахстанско-туркменские отношения базировались на договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве, подписанном в 1993 году, - напомнил он. - Таким образом, целью настоящего документа является закрепление двусторонних отношений на уровне стратегического партнерства и тесного взаимодействия двух стран».

Договор о стратегическом партнерстве предусматривает совершенствование политического диалога на высшем и высоком уровне и развитие сотрудничества в рамках международных организаций.

В соответствии с Договором стороны расширяют и укрепляют сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и религиозным экстремизмом, а также другими проявлениями этих вопросов и вызовов безопасности.

Также Договор предусматривает расширение сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, военной и военно-технической сферах, энергетики, сельском хозяйстве, транспорте и других отраслях.

«Документ предусматривает объединение усилий в деле восстановления экологической системы Аральского моря, защиты Каспийского моря и трансграничных водостоков, выработки и реализации международных и региональных программ в этой области», - пояснил глава ведомства.

Кроме того, сенаторы приняли закон, ратифицирующий Соглашение о демаркации казахстанско-туркменской государственной границы. Целью данного Соглашения стало международно-правовое закрепление демаркированной линии государственной границы между Казахстаном и Туркменистаном.

«По итогам демаркации протяженность казахстанско-туркменской государственной границы составила 458,3 километра. На линии государственной границы установлены 330 пограничных знаков», - пояснил К. Абдрахманов.

Для поддержания надлежащего состояния линии государственной границы после вступления в силу соглашения предусмотрено проведение один раз в 10 лет совместной проверки обозначения границы.

Справочно: Демаркация границы - проведение государственной границы на местности с обозначением ее специальными пограничными знаками.

Ксения Давыдова