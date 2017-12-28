Футболист с протезом разыграл других игроков судорогой ноги

Бразильский футболист Жаксон Фолманн выступил в роли полевого игрока в матче, в котором приняли участие друзья главного тренера сборной Бразилии Тите и наставника "Коринтианса" Фабио Карилле. Эта встреча запомнилась не только забитым голом Фолманна, но и его забавным розыгрышем, который рассмешил весь стадион, включая рефери и комментатора матча, сообщает Life.

Футболист падает на поле и хватается за протез, имитируя судорогу. В этот момент к нему подбегают его товарищи по команде и соперники, которые тут же решили подыграть Фолманну. Они подняли ногу вверх и начали её разминать, чтобы "судорога" прошла. Зрители и комментатор матча лишь через несколько секунд поняли, что это был розыгрыш, и начали смеяться.

Фолманн является одним из шести выживших в разбившемся самолёте, который выполнял рейс из Санта-Крус (Боливия) в Медельин (Колумбия). В результате катастрофы он получил травмы, и ему пришлось ампутировать ногу.

Фото: кадр из видео.