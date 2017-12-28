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Сколько стоят валюты в последние дни 2017 года

28 декабря 2017, 12:03

В обменниках доллар покупают/продают за 331,5-332.7 тенге, евро за 394,5-397,5 тенге, рубль за 5,73-5,78 тенге.

Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, передает Zakon.kz.

По итогам утренних торгов, курс тенге за доллар составил 330,11, юань - 50,62. В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE. Средневзвешенный курс на 28 декабря будет известен после завершения дневных торгов.

В обменниках доллар покупают/продают за 331,5-332.7 тенге, евро за 394,5-397,5 тенге, рубль за 5,73-5,78 тенге.

Фото: bigmir.net.


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