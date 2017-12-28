Сколько стоят валюты в последние дни 2017 года
В обменниках доллар покупают/продают за 331,5-332.7 тенге, евро за 394,5-397,5 тенге, рубль за 5,73-5,78 тенге.
Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, передает Zakon.kz.
По итогам утренних торгов, курс тенге за доллар составил 330,11, юань - 50,62. В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE. Средневзвешенный курс на 28 декабря будет известен после завершения дневных торгов.
В обменниках доллар покупают/продают за 331,5-332.7 тенге, евро за 394,5-397,5 тенге, рубль за 5,73-5,78 тенге.
Фото: bigmir.net.
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