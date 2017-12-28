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Президент РК ратифицировал соглашение о долге Грузии перед Казахстаном

 

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Грузии о повторной реструктуризации задолженности правительства Грузии по государственным кредитам, предоставленным правительству Грузии правительством Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Напомним, соглашение было ратифицировано 14 декабря парламентом РК.

Как сообщал министр финансов РК Бахыт Султанов, долг правительства Грузии перед правительством Казахстана составляет $27,774 млн, который возник по итогам взаимных расчетов между национальными банками двух стран за 1992-1993 годы и переоформлен в госкредиты.

Соглашением о повторной реструктуризации грузинская сторона погашает задолженность перед Казахстаном по ряду условий. Сам госдолг Грузии перед РК уменьшится на $2,3 млн, а процентная ставка сохранится в размере 4% годовых.

 

28 декабря 2017, 11:58
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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