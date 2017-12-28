Сенат принял законопроект об оценочной деятельности в РК

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли закон РК «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан», а также пакет сопутствующих поправок к нему, передает корреспондент Zakon.kz.

«Представленный вашему вниманию проект закона об оценочной деятельности в РК и сопутствующий ему проект закона направлен на дальнейшее совершенствование оценочной деятельности в РК», - сказал министр юстиции РК Марат Бекетаев.

По его словам, данным проектом закона предусмотрен ряд мер.

«Первое, предлагается передать в сферу саморегулирования функцию министерства в сфере оценочной деятельности. Вместе с тем, госконтроль будет передан министерству финансов. По итогам анализа регуляторного воздействия в качестве наиболее эффективного решения определена саморегулирующая структура и основа обязательного членства», - пояснил он.

При этом, как отметил глава ведомства, основным законопроектом предложено утвердить численность членов саморегулирующей организации как 300 оценщиков на уровне физлиц.

«Субъектами саморегулирования являются физлица. Оценочная деятельность по своим профессиональным характеристикам наиболее подходит для саморегулируемой модели. Данная модель функционирует в США, в Российской Федерации, Канаде, Великобритании, Финляндии и Италии. Это соответствует принципам ОЭСР», - сказал М. Бекетаев.

Второе, предлагается вместо лицензии физлицам ввести сертификаты оценщиков.

«Следует отметить, что опыт проведения сертификации в РК имеется в сфере аудиторской деятельности и в оценочной деятельности иностранных государств. Чтобы скорреспондировать данное положение с законодательством РК сопутствующим законопроектом вносятся поправки в Гражданский кодекс и в закон об разрешениях и уведомления», - уточнил министр.

В-третьих, палата оценщиков внедряет в своей деятельности два механизма.

«Это внутренний и внешний контроли качества оценки, процедуру проведения экспертизы отчетов оценщиков с палатой оценщиков, обеспечение имущественной ответственности палаты и членов перед третьими лицами основывается на закон о саморегулировании», - отметил М. Бекетаев.

Кроме того, как он добавил, в целях приведения в соответствие действующего законодательства с основным законопроектом вносятся изменения и дополнения в Бюджетный, Трудовой кодексы и КоАП.

«Законопроектом вносятся поправки в 7 законов. Принятие законопроекта позволит улучшить работу в сфере оценки и повысить качество услуг в этой отрасли», - заключил министр.

Депутаты приняли основной закон и сопутствующий ему закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оценочной деятельности». Документ направляется на подпись главе государства.

Ксения Давыдова