Tesla назвала сроки появления серийного пикапа

Руководитель американской компании Tesla, господин Илон Маск, рассказал, когда в продажу поступит электрический пикап, предварительные эскизы которого были показаны на презентации грузовика Tesla Semi.

На своей страничке в социальной сети Twitter босс калифорнийской марки, отвечая на вопрос одного из пользователей, написал:

«Я обещаю, что мы выпустим пикап сразу после Model Y. Я обдумывал все основные конструктивные и инженерные элементы почти пять лет. И я просто умираю от желания, чтобы, наконец, построить этот автомобиль».

Повторимся, первые изображения пикапа Tesla Pickup американская компания показала во время официальной премьеры электрической фуры Tesla Semi, которая состоялась осенью нынешнего года.

Согласно заявлению руководителя компании, практичный электрокар будет выпущен после кроссовера Tesla Model Y. По предварительным данным, этот электрокар окажется чуть меньше и значительно дешевле вседорожника Tesla Model X. Ориентировочно, продажи электромобиля повышенной проходимости Model Y стартуют в 2019 году.

Исходя из этого, по мнению зарубежных экспертов, появление серийного пикапа Tesla Pickup можно ожидать в 2020 году. Никаких официальных данных об этом автомобиле сейчас нет.

Via livecars