Более 100 человек отравились на школьной дискотеке в Кыргызстане
Причиной отравления стал газ из генератора, который использовали из-за отсутствия света.
На школьной дискотеке в селе Кегети Чуйской области 110 человек отравились выхлопным газом генератора, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Кыргызстана.
По информации пресс-службы МЧС, 27 декабря в 14.00 ученики 7-8-х классов средней школы имени Исаева в этом селе устроили дискотеку в спортзале. Света не было, и они задействовали генератор.
110 человек, в том числе учителя, в результате происшествия обратились к врачам. Из них 38 госпитализировали. Но позже отпустили домой всех, кроме трех школьников, которые отравились сильнее других.
Источник: Sputnik Кыргызстан.
Фото: Sputnik / Табылды Кадырбеков.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.