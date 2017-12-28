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Более 100 человек отравились на школьной дискотеке в Кыргызстане

28 декабря 2017, 12:35

Причиной отравления стал газ из генератора, который использовали из-за отсутствия света.

На школьной дискотеке в селе Кегети Чуйской области 110 человек отравились выхлопным газом генератора, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Кыргызстана.

По информации пресс-службы МЧС, 27 декабря в 14.00 ученики 7-8-х классов средней школы имени Исаева в этом селе устроили дискотеку в спортзале. Света не было, и они задействовали генератор.
110 человек, в том числе учителя, в результате происшествия обратились к врачам. Из них 38 госпитализировали. Но позже отпустили домой всех, кроме трех школьников, которые отравились сильнее других.

Источник: Sputnik Кыргызстан.

Фото: Sputnik / Табылды Кадырбеков.


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