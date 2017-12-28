В Москве задержали стрелка с фабрики

Утром 27 декабря Илья Аверьянов открыл стрельбу из охотничьего карабина на территории «Меньшевика», убив одного человека и ранив четырех.

Бывший собственник московской фабрики «Меньшевик», устроивший стрельбу на территории предприятия 27 декабря, задержан. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий столичной полицией установлено местонахождение мужчины, причинившего утром 27 декабря огнестрельное ранение гражданину на территории фабрики "Меньшевик"», — сообщил начальник управления информации и общественных связей главка Юрий Титов.

«Он [мужчина] был задержан полицейскими на территории организации, расположенной на улице Правды города Москвы, и в настоящее время доставляется в органы Следственного комитета для проведения следственных действий», — отметил представитель МВД.

Утром 27 декабря Илья Аверьянов открыл стрельбу из охотничьего карабина на территории «Меньшевика», убив одного человека и ранив четырех. Он успел скрыться до приезда полиции, не взяв с собой оружие. Изначально сообщалось, что директор фабрики мог захватить нескольких заложников, но информация была опровергнута. Позже источники в полиции сообщили журналистам, что с территории «Меньшевика» спасены два человека.

По версии следствия, стрельбе предшествовал конфликт между Аверьяновым и нынешним руководством предприятия. Мужчина в беседе с журналистами заявил, что у него отобрали фабрику, разорив его семью.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости.