В Астане ищут мужчину, укравшего коробку с пожертвованиями

Сотрудниками ДВД Астаны разыскивается мужчина, который подозревается в краже ящика с деньгами для благотворительных пожертвований, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Кража произошла 27 декабря около 08.00 часов в помещении столовой «Дастархан» по проспекту Жеңіс. Неизвестный мужчина, совершив кражу ящика с денежными средствами для благотворительных пожертвований, скрылся с места. Подозреваемый попал в поле зрения камеры видеонаблюдения.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 188 (кража) Уголовного кодекса РК. Полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установления и задержанию злоумышленника, совершившего данное преступление.

"ДВД Астаны просит граждан оказать содействие в установлении личности, зафиксированной на видеозаписи. Все имеющиеся о нем сведения просим сообщить в Управление внутренних дел района «Сарыарка» Астаны по телефонам: 8 (7172)71-66-36, 71-66-34, 71-66-10, сот.тел. 8-775-400-04-28. Заранее благодарим за участие в обеспечении правопорядка в столице", - отметили в ДВД.