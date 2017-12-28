Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Астане ищут мужчину, укравшего коробку с пожертвованиями

28 декабря 2017, 12:59

Полиция просит оказать содействие в установлении личности злоумышленника.

Сотрудниками ДВД Астаны разыскивается мужчина, который подозревается в краже ящика с деньгами для благотворительных пожертвований, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Кража произошла 27 декабря около 08.00 часов в помещении столовой «Дастархан» по проспекту Жеңіс. Неизвестный мужчина, совершив кражу ящика с денежными средствами для благотворительных пожертвований, скрылся с места. Подозреваемый попал в поле зрения камеры видеонаблюдения.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 188 (кража) Уголовного кодекса РК. Полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установления и задержанию злоумышленника, совершившего данное преступление.

"ДВД Астаны просит граждан оказать содействие в установлении личности, зафиксированной на видеозаписи. Все имеющиеся о нем сведения просим сообщить в Управление внутренних дел района «Сарыарка» Астаны по телефонам: 8 (7172)71-66-36, 71-66-34, 71-66-10, сот.тел. 8-775-400-04-28. Заранее благодарим за участие в обеспечении правопорядка в столице", - отметили в ДВД.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...