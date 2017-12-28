Владельцы MINI смогут сделать свои авто уникальнее

Есть возможность сделать надписи, в том числе – от руки, например, присвоить машине какое-нибудь имя или придумать приветствие, которое будет проецироваться под дверью.

MINI предложила своим клиентам новый сервис MINI Yours Customised, который позволяет персонализировать автомобили бренда, причем как новые, так и прошлых поколений. На данный момент автовладельцы могут создать уникальный дизайн четырех элементов – накладок на боковые поворотники, декоративной вставки на передней панели с пассажирской стороны, накладок на дверные пороги со светодиодной подсветкой и дверных проекторов.

Для этого используется онлайн-конфигуратор, в котором клиент задает параметры каждого элемента: форму, цвет и прочее. Есть возможность сделать надписи, в том числе – от руки, например, присвоить машине какое-нибудь имя или придумать приветствие, которое будет проецироваться под дверью. Когда проект сформирован, он отправляется на завод в Германию, где производитель изготавливает аксессуары с помощью 3D-печати и лазерной гравировки.

Автовладелец получит свой пакет персонализации через несколько недель, причем он может установить декоративные элементы самостоятельно или обратиться за помощью к дилеру. Весь проект – «многоразовый», то есть можно заказать компоненты с различным дизайном и при желании менять их, а при продаже машины – снять и оставить себе, чтобы установить на следующий MINI.

Текст: Александр Орехов

Фото: MINI

Via cartimes