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Полмиллиона долларов направит Казахстан мусульманам рохинджа

28 декабря 2017, 13:14

МИД Казахстана переведет на банковский счет деньги из чрезвычайного резерва правительства.

Казахстан направит гуманитарную помощь мусульманам рохинджа. Постановление о выделении суммы, эквивалентной 500 тысячам долларов США, было утверждено премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым.

Средства поступят из чрезвычайного резерва правительства, предусмотренного в республиканском бюджете этого года для ликвидации ЧС природного и техногенного характера в Казахстане и других странах. Перечислит средства на специальный банковский счет министерство иностранных дел РК.

Ранее Казахстан принял участие в заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Мьянме.

Тогда заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Джеффри Фельтман представил доклад главы ООН. В нем говорится, что несмотря на снижение уровня насилия в штате Ракхайн в Мьянме, из него не прекращается поток беженцев и по-прежнему сжигаются деревни. За период с 25 августа этого года более 626 тысяч человек пересекли границу Мьянмы с Бангладеш. При этом более 36 тысяч детей прибыли в Бангладеш без сопровождения взрослых.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: ИноСМИ


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