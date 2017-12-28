Полмиллиона долларов направит Казахстан мусульманам рохинджа
МИД Казахстана переведет на банковский счет деньги из чрезвычайного резерва правительства.
Казахстан направит гуманитарную помощь мусульманам рохинджа. Постановление о выделении суммы, эквивалентной 500 тысячам долларов США, было утверждено премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым.
Средства поступят из чрезвычайного резерва правительства, предусмотренного в республиканском бюджете этого года для ликвидации ЧС природного и техногенного характера в Казахстане и других странах. Перечислит средства на специальный банковский счет министерство иностранных дел РК.
Ранее Казахстан принял участие в заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Мьянме.
Тогда заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Джеффри Фельтман представил доклад главы ООН. В нем говорится, что несмотря на снижение уровня насилия в штате Ракхайн в Мьянме, из него не прекращается поток беженцев и по-прежнему сжигаются деревни. За период с 25 августа этого года более 626 тысяч человек пересекли границу Мьянмы с Бангладеш. При этом более 36 тысяч детей прибыли в Бангладеш без сопровождения взрослых.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: ИноСМИ
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.