Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Пациент выпал из окна больницы и разбился

28 декабря 2017, 13:19

Является ли эта смерть суицидом или несчастным случаем, выясняет полиция.

Из окна пятого этажа больницы № 1 в Майкудуке в Караганде выпал пациент и погиб, сообщает МИА «Казинформ».

Трагедия произошла в тот момент, когда в палате не было персонала.

«Медицинский персонал в это время выполнял свои служебные обязанности и не находился рядом. В палатах лежат порядка 300 пациентов. Возле каждого не может стоять медсестра круглосуточно. Нарушений в действиях дежурного медицинского персонала нет», - сообщил директор больницы Дмитрий Чернов.

Диагноз пациента остался врачебной тайной. Является ли эта смерть суицидом или несчастным случаем, выясняет полиция.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...