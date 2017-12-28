Пациент выпал из окна больницы и разбился

Является ли эта смерть суицидом или несчастным случаем, выясняет полиция.

Из окна пятого этажа больницы № 1 в Майкудуке в Караганде выпал пациент и погиб, сообщает МИА «Казинформ».

Трагедия произошла в тот момент, когда в палате не было персонала.

«Медицинский персонал в это время выполнял свои служебные обязанности и не находился рядом. В палатах лежат порядка 300 пациентов. Возле каждого не может стоять медсестра круглосуточно. Нарушений в действиях дежурного медицинского персонала нет», - сообщил директор больницы Дмитрий Чернов.

Диагноз пациента остался врачебной тайной. Является ли эта смерть суицидом или несчастным случаем, выясняет полиция.