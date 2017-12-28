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Грузовики Volvo станут частично китайскими

28 декабря 2017, 13:29

Китайский холдинг Geely купил 8,2-процентную долю в шведском производителе грузовиков AB Volvo

Китайский холдинг Geely купил 8,2-процентную долю в шведском производителе грузовиков AB Volvo у инвестиционной компании Cevian Capital. Разные источники оценивают этот пакет акций в 3,3-3,86 миллиарда долларов, но сами участники сделки не раскрывают деталей, лишь подтверждая сам факт.

Geely также владеет легковым брендом Volvo Cars, который отделился от AB Volvo еще в 1999 году. И, хотя обе компании базируются в Гётеборге, китайцы не планируют вновь объединять их. При этом Geely теперь – крупнейший индивидуальный акционер AB Volvo, который в плане права голоса уступает лишь шведской инвестиционной фирме Industrivarden.

Помимо Volvo, Geely теперь принадлежат марки Lotus и Proton, производитель лондонских такси LEVC и американская компания Terrafugia, занимающаяся летающими автомобилями. Кроме того, китайцы выступают генеральными спонсорами британского проекта Bloodhound SSC, который строит сверхзвуковой автомобиль для установления нового мирового рекорда скорости на земле. Кстати, недавно главный редактор CarTimes.ru побывал в штаб-квартире Geely в Китае и написал об этом отличный репортаж.

Текст: Александр Орехов
Фото: Volvo
Via cartimes


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