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Россиянин задушил подругу и поджег квартиру с маленьким сыном

28 декабря 2017, 13:38

Мальчик скончался от отравления угарным газом.

В Пермском крае правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве женщины и двухлетнего ребенка. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

«27 декабря в правоохранительные органы города Лысьва поступило сообщение о том, что после ликвидации пожара в квартире пятиэтажного жилого дома обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти и малолетний мальчик, находившийся в бессознательном состоянии. Позже он скончался в машине скорой помощи», — говорится в сообщении.

В совершении преступления следователи заподозрили 24-летнего мужчину, который проживал с погибшей женщиной.

«Установлено, что в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений молодой человек задушил 24-летнюю женщину. После этого он открыл вентиль газовой плиты, положил рядом ветошь, которую поджег. Затем закрыл квартиру, оставив там своего двухлетнего сына, и скрылся», — пояснили в СК.

Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, смерть женщины наступила в результате механической асфиксии при удушении, мальчик скончался от отравления угарным газом. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. По факту преступления возбуждено уголовное дело по пунктам
«а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, в том числе малолетнего»).

Источник: Lenta.ru.

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости.


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