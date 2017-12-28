Bentley Bentayga получит новую модификацию с мотором V8

Напомним, что в настоящее время роскошный британский внедорожник Bentley Bentayga доступен с бензиновым двигателем 6.0 W12 и дизельной силовой установкой 4.0 V8. Немецкое издание утверждает, что в июле 2018 года у модели появится ещё одна версия, которая будет использовать бензиновый агрегат V8.

Стоит отметить, что ресурс Auto Motor und Sport не приводит источник этой информации, а также не сообщает какие-либо дополнительные подробности о новой модификации модели.

Можно предположить, что речь идёт о 4,0-литровом двигателе V8 концерна Volkswagen Group. Этот бензиновый мотор используется на модели Porsche Cayenne, где он производит 550 л.с. (700 Нм), а также на новом спортивном кроссе Lamborghini Urus, где его отдача составляет 650 л.с. (850 Нм).

Поскольку автомобили Bentley Bentayga, Porsche Cayenne и Lamborghini Urus построены на платформе MLB, у инженеров британской компании не должно возникнуть проблем с тем, чтобы расположить под капотом машины указанный силовой агрегат. Какова окажется мощность этого двигателя на модели Bentley Bentayga, неизвестно.

Добавим. Также летом 2018 года может дебютировать гибридная модификация внедорожника Bentley Bentayga. Предполагается, что «зелёный» автомобиль получит силовую установку от Panamera 4 E-Hybrid, отдача которой на немецкой модели составляет свыше 460 лошадиных сил.

Via livecars