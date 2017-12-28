Две новые школы открыли в Актобе в рамках программы «Нұрлы жол»

В учебном заведении предусмотрены все необходимые условия для обучения и развития детей.

Новые учебные заведения были открыты в торжественной обстановке сегодня с участием акима области Бердыбека Сапарбаева, педагогической общественности и родителей.

Средняя школа №67 им.А.Букейханова распахнула свои двери для 300 учеников села Акшат. Учебное заведение построено в рамках государственной программы «Нұрлы жол». До настоящего времени здесь действовала только начальная школа, расположенная в приспособленном саманном здании.

«Глава государства уделяет воспитанию и образованию подрастающего поколения особое внимание. В этом направлении в нашем регионе проводится большая планомерная работа. В области за годы независимости страны построены 125 школ, сеть дошкольных организаций увеличилась на 457 единиц, в целом, дошкольным образованием охвачено 96% детей», - сказал глава региона на открытии школы.

Он отметил, что всего в регионе строится 31 новая школа, из которых 15 сданы в текущем году. Также в целях организации досуга детей, гармоничного развития их способностей в Актобе начала работать Академия творчества на 1000 мест, в «Жекпе жек сарайы» занимаются будущие чемпионы и олимпийцы.

«В новой школе, которая была построена всего за один год, созданы все условия, соответствующие современным требованиям. Педагогическому составу необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы воспитать поколение высокообразованной молодежи, которая внесет весомый вклад в развитие страны», - подчеркнул аким области.

Гости осмотрели здание, в котором предусмотрены лаборатории, мультимедийные кабинеты, учебные классы оборудованы интерактивными досками, имеется зона для отдыха и физкультурно-спортивная зона. В рамках развития инклюзивного образования приняты меры по обеспечению доступа детей с особыми потребностями, с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата: предусмотрены лифт, пандус, специальная мебель. Строительство школы на 300 мест обошлось бюджету в 864 млн тенге.

Кроме того, аким области принял участие в открытии СШ №68 в новом мкр.Болашак. Он поблагодарил учителей за их нелегкий труд, призвав использовать в работе передовые инновационные технологии.

Стоимость нового объекта сферы образования составляет 755 млн. тенге. В учебном заведении предусмотрены все необходимые условия для обучения и развития детей.