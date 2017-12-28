Собаки и кошки, которые испортили новый год

Настоящая новогодняя бойня, когда животные и Новый год встречаются вместе.

Ваша кошка или собака могут быть самым очаровательным и невинным существом в мире, но, когда наступает Новый год, они могут внезапно стать дикими и своенравными разрушителями. Ваш дом, со всеми его новогодними украшениями и особенно вашей елкой, становится их игровой площадкой. Эти фото показывают настоящую новогоднюю бойню, когда животные и Новый год встречаются вместе.

1. О, хорошо, ты здесь. Дерево просто упало в обморок.

2. У него даже не было ни секунды, чтобы удержать елку.

3. Моя кошка разорвала все новогодние подарки.

4. Моя работа здесь выполнена.

5. Мне нравятся конфеты.





6. Это был не я. Клянусь.





7. Это вкусно.





8. Этот кот помог с новогодними украшениями.





9. Притвориться, что ничего не случилось.





10. Кот – новогодняя елка – 1:0.