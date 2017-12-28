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Три автобуса из РФ столкнулись с легковушкой на трассе близ Астаны

28 декабря 2017, 14:14

Автобусы следовали без пассажиров из Москвы в Алматы.

Российские автобусы, следовавшие из Москвы в Алматы, попали в ДТП, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Акмолинской области.

Инцидент произошел в 11 часов в четверг, 28 декабря, на трассе Астана — Караганда в Аршалынском районе.

"Три новых российских автобуса без пассажиров перегонялись из Москвы в Алматы. Впереди ехавший автомобиль Passat в это время сбросил скорость и стал притормаживать. Следовавшие за ним автобусы столкнулись с легковушкой, получены незначительные повреждения, жертв и пострадавших нет", — рассказали в ДВД.

Полиция по данному факту проводит проверку. Дорожные службы просят автовладельцев в зимний период быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: © Sputnik


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