Три автобуса из РФ столкнулись с легковушкой на трассе близ Астаны

Автобусы следовали без пассажиров из Москвы в Алматы.

Российские автобусы, следовавшие из Москвы в Алматы, попали в ДТП, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Акмолинской области.

Инцидент произошел в 11 часов в четверг, 28 декабря, на трассе Астана — Караганда в Аршалынском районе.

"Три новых российских автобуса без пассажиров перегонялись из Москвы в Алматы. Впереди ехавший автомобиль Passat в это время сбросил скорость и стал притормаживать. Следовавшие за ним автобусы столкнулись с легковушкой, получены незначительные повреждения, жертв и пострадавших нет", — рассказали в ДВД.

Полиция по данному факту проводит проверку. Дорожные службы просят автовладельцев в зимний период быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: © Sputnik