В Казахстане создадут фонд помощи пострадавшим

Законопроект создает условия для оказания только первичной единовременной материальной помощи потерпевшим.

Парламент РК принял закон «О фонде компенсации пострадавшим» и сопутствующие поправки в законодательство в этой сфере, передает Zakon.kz.

Как пояснил министр финансов РК Бахыт Султанов, представляя законопроект, согласно действующему законодательству, виновное лицо обязано компенсировать причиненный вред потерпевшему. Новый законопроект создает условия для оказания только первичной единовременной материальной помощи потерпевшим. Для этого создан новый финансовый институт.

«Но создаваемый фонд будет не в качестве юридического лица, а как счет. На сегодняшний день это является самой экономной формой. Платежи фонда будет проводить казначейство. Они будут производиться в порядке, установленным бюджетным законодательством», - рассказал министр.

По его словам, определены пять источников фонда: принудительные платежи, взыскиваемые судом; денежные взыскания, налагаемые судом за неисполнение процессуальных обязанностей; поступления по исправительным работам; деньги, взысканные в порядке регрессных (обратных) требований, а также иные источники, не запрещенные законодательством республики.

При этом Султанов отметил, что, как показывает международная правоприменительная практика, выплата компенсации потерпевшим осуществляется не по всем статьям уголовных правонарушений. В этой связи законопроект предусматривает три категории потерпевших и 124 состава преступлений УК РК, по которым будет выплачена компенсация.

Законопроект также предусматривает назначение компенсации и порядок выплаты из фонда.

Так, государственные органы, осуществляющие функции уголовного преследования, разъясняют права потерпевшего на получение компенсации и рассматривают его заявления, назначают размер компенсации и составляют реестр получателей с последующим предоставлением в казначейство. После чего компенсация перечисляется на банковский счет получателя.

Законопроект также предусматривает внесение изменений в другие законодательные акты.