Казахстанский певец Димаш Кудайберген вошел в список «100 самых красивых лиц 2017 года» среди мужчин. Рейтинг самых красивых молодых людей публиковал на своем канале Youtube TC Candler, где Димаш расположился на 76 позиции, сообщает BNews.kz.

Профессиональный кинокритик и создатель ежегодного независимого списка критиков «Сто самых красивых лиц года» TC Candler представил рейтинг самых красивых мужчин 2017 года.

«Классная новость, наш Димаш попал в список 100 самых красивых людей, на 76 месте! Поздравляем всех казахстанцев, теперь в этом списке есть и наши соотечественники», - написала на своей странице Instagram супруга Улыкпана Жолдасова Айган Жолдасова.

Димаш оставил далеко позади таких звезд Голливуда как Райан Гослин (91 место), Леонардо ди Каприо (87 место), Дуэйн Джонсон (82 место), Брэд Питт (78 место). Чуть выше строчкой расположился российский актер Данила Козловский (75 место). На третьем месте разместился американский актер Амри Хаммер, вторым в топе стал исполнитель роли Кхала Дрого в сериале «Игра престолов» актер Джейсон Момоа. Красивейшим мужчиной года признан южнокорейский певец Kim Tae – Hyung.

Отметим, что сайт TC Candler каждый год, начиная с 1990 года выпускает свой рейтинг самых красивых лиц уходящего года.