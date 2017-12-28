Токаев: Новый 2018 год станет особенным

Текущий год стал особым годом в плане объема и ритма работы, осуществленных в связи с переходом на новый этап развития государства. Об этом сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании сената, сообщает Zakon.kz.

В результате изменений, внесенных в Конституцию по инициативе главы государства, ряд полномочий Президента получили исполнительная и законодательная ветви власти.

«В настоящее время мы наблюдаем реальные шаги по реализации концепции главы государства «Рухани жангыру», ставшей идеологической основой экономической и технологической модернизации страны. В текущем году в нашей столице состоялась выставка ЭКСПО 2017, с гордостью можно отметить, что она прошла успешно. Также был проведен саммит ШОС, который еще раз подчеркнул активную роль в глобальной политике и международный авторитет Президента Казахстана. Также стартовал Астанинский процесс, ставший началом урегулирования сирийского кризиса», - сказал председатель Сената.

По его словам, сенат провел масштабную работу в рамках стратегических задач, обозначенных главой государства. В тесном в сотрудничестве с правительством сенаторы рассмотрели и приняли свыше 90 законов, весьма важных для нашей страны.

«Принятые законы в основанном направлены на реализацию послания президента и ряд других программ. Ряд законов предусматривает выполнение поручений, данных Елбасы на открытии 3 сессии парламента. В частности, приняты в новой редакции Налоговый кодекс, Кодекс о недропользовании, о таможенном регулировании. Вместе с тем согласно велению времени проработаны законы по модернизации правоохранительной системы страны и совершенствованию вопросов в сфере информатизации и коммуникации», - сказал он.

Как отметил Токаев, что в ходе обсуждения законопроектов в сенате, в результате бурных обсуждений, внесены существенные поправки, значительно улучшающие законопроекты. Благодаря действенному парламентскому контролю, усиленному в результате конституционных реформ, в сенате проведены ряд парламентских слушаний на актуальные в обществе вопросы.

В ходе заседаний широко обсуждались злободневные вопросы. Госорганам были представлены конкретные указания по активизации работ, а их исполнение взято под контроль.

«Призываю и в будущем активно, с высокой ответственностью, профессионально проводить работу с законопроектами. Можно с большой уверенностью отметить, что сенат успешно выполнил в этом году конституционные задачи. Выражаю благодарность всем за совместный труд. В 2018 году нас ждет большая сложная работа»,- сказал он.

С 3 по 12 января запланирован выезд депутатов регионы.

«В ходе встреч в регионах необходимо проводить детальное разъяснение принятых законов среди населения. Внимание избирателей должно быть обращено на положения новых законов особенно по налогообложению, таможенному регулированию, по социальным вопросам и вопросам здравоохранения. Новый 2018 год станет особенным в общественно-политической и общественной жизни страны», - подытожил он.