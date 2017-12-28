70-летний павлодарец попросил казахстанцев простить Торегали Тореали

70-летний павлодарец Асетолла Медеуов записал видеообращение к казахстанцам с просьбой простить перед Новым годом звезду отечественной эстрады Торегали Тореали, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Аксакал рассказал, что он сам присутствовал на том скандальном концерте 21 декабря, когда певец нагрубил зрителю и выгнал его из зала.

Как отметил Асетолла Медеуов, в тот день он пришел в городской ДК имени Естая, чтобы отметить с супругой 49 лет совместной жизни.

"Я думаю, то, что сказал кызылординский зритель с балкона, неправильно. Но, и Торегали может быть не прав, он же - парень с горячим сердцем. Молодой талант, у которого эстрадный взлет только начинается. Человек, который хочет поднять страну, поет для народа. Не каждому дается такой дар - писать музыку и слова. Я считаю, надо уметь прощать. Все мы давали ему бата, чтобы у него было все хорошо", - считает аксакал.

Решение властей Павлодара больше не приглашать Торегали на официальные мероприятия дедушка назвал поспешным.

"Моя мать погибла в ДТП: когда машина перевернулась, из 12 пострадавших пассажиров скончалась она одна. По большому счету, можно было осудить водителя, но мы этого делать не стали. Мы, казахский народ, умеем прощать и должны быть добрыми. Торегали сказал все это на эмоциях, в гневе. На этот концерт к нему приходили дети инвалиды, и мать с грудным ребенком. Певец никому не отказывал. Торегали мог бы сказать: "Не подходите, я не буду фотографироваться", но этого не сделал. Думаю, правильнее будет поддержать его. Многие звезды эстрады, в том числе и Кыдырали Болманов говорят: «Не бывает людей, которые не ошибаются» Считаю, что Торегали должен приехать в Павлодар, собрать тех зрителей, которые были в тот день на концерте и попросить у них прощения. Если даже не приедет - Торегали должен извиниться и сказать: «Если я допустил ошибку, простите меня». И народ, конечно же, призываю отнестись с пониманием и простить Торегали, - сказал он.

Напомним, 21-декабря в ГДК имения Естая для павлодарских зрителей концертной программой выступал известный певец Торегали Тореали. Во время концерта один из зрителей, представивщися кызылординцем, поторебовал у певца петь, а не фотографироваться. Ответ молодого деятель искусства вызвал возмущение пользователей Казнета, после чего в управлении культуры прокомментировали, что откажутся приглашать звезду на официальные мероприятия.

На следующий день певец вышел в прямой эфир Іnstagram, чтобы объяснить свое поведение и извиниться перед своими подписчиками.