Программа социальных инвестиций «Менің елім» дала высокие результаты

В уходящем году в пяти областях Казахстана была запущена программа социальных инвестиций «Менің елім».Павлодарская, Мангистауская, Актюбинская и Западно-Казахстанская области в рамках программы уже смогли обновить инфраструктурные объекты и приобрести новое оборудование для общеобразовательных, коррекционных и музыкальных школ. В еще одной области – Южно-Казахстанской – программа на данный момент запускается.

Сама программа «Менің елім» была запущена в конце 2016 года. В 2017 году ею охвачены уже 5 областей, в 2018 году заявлены еще 4 области. Реализует программу Фонд «Samruk-Kazyna Trust» - единый оператор благотворительной помощи всей группы компаний АО «Самрук-Қазына».

Цель программы – повысить качество жизни работников группы компаний в девяти регионах Казахстана. Всего группа компаний холдинга, включая филиальную сеть, насчитывает порядка 400 предприятий по стране, общее количество сотрудников составляет до 340 000 человек.





Девять регионов для запуска программы «Менің елім» выбраны неслучайно – задействованы именно те области, где сосредоточены градообразующие предприятия АО «Самрук-Қазына». Помимо пяти перечисленных, в 2018 году программа зайдет в Атыраускую, Кызылординскую, Акмолинскую и Восточно-Казахстанскую области.



В каждой области работа ведется совместно с местными акиматами, активными НПО и дочерними организациями группы компаний. В составе рабочей комиссии они отбирают проекты для запуска, предпочтительные города и районные центры, которые требуют особого внимания.





В каждой области запускается ряд социальных проектов: идет строительство дворовых спортивных и игровых площадок, идет оснащение школ области. Так, общеобразовательные школы на конкурсной основе получают новый инвентарь для спортзала, музыкальные – музоборудование и инструменты.



Оснащение коррекционных школ – ключевой проект программы «Менің елім». Несмотря на то, что программа заявлена только в девяти областях, новое оборудование получают все коррекционные школы Казахстана. Всего по республике их насчитывается 100. Каждая школа, в зависимости от потребностей, получает новое оборудование: устанавливаются сенсорные и мягкие комнаты, приборы для письма по Брайлю, читающие машины, улучшенные слуховые аппараты, позволяющие заглушать внешний шум и акцентировать звук голоса учителя, и многое другое. Каждая школа получает от 100 единиц специальных приборов, дидактических и сенсорных материалов. На данный момент оснащены уже 92 школы.



Обязательным проектом для каждой области является конкурс на лучший спортивный проект «Биіктерге бірге!». Каждая школа области может подать заявку на участие. Победители получают новое спортивное оборудование, пригодное для учеников от 1 до 11 классов.





В четырех областях Казахстана этот конкурс уже прошел. В Павлодарской области было разыграно 70 комплектов, в Мангистауской и Актюбинской области – по 50, и еще 20 – в Западно-Казахстанской области. Также выделено 50 комплектов спортивного оборудования для Южно-Казахстанской области, итоги конкурса в ЮКО будут подведены в начале января 2018 года.



Итого на данный момент охвачено уже 240 средних школ по пяти областям Казахстана. Построены и сданы в эксплуатацию 43 игровых и спортивных площадок в четырех регионах - как в областных центрах, так и в отдаленных районах. В их числе – уникальный мультикорт на берегу Каспийского моря, в Актау, включающий в себя футбольное поле, зону для стритбола, детскую площадку и уличные тренажеры.



Как подтверждает пресс-служба Samruk-Kazyna Trust, до конца 2018 года в 9 областях Казахстана программа «Менің елім» будет завершена.