На CES-2018 едет обновлённый электрокар Genovation GXE

В настоящее время компания не опубликовала подробной информации об обновлённом электрокаре Genovation GXE. Известно, что машина получила новую электрическую силовую установку, отдача которой составляет порядка 800 лошадиных сил и 948 Нм крутящего момента.

Сообщается, что это позволит модели Genovation GXE ускорить от 0 до 60 миль в час менее чем за три секунды, прежде чем достичь максимальной скорости свыше 220 миль в час (354 км/ч). Дополнительная информация, скорее всего, будет выпущена на выставке CES-2018.

Стоит напомнить, что в прошлом году «дореформенная» версия купе Genovation GXE, оснащённое 710-сильным электромотором (814 Нм) установило мировой рекорд для электрокаров, допущенных на дороги общего пользования. Машина разогналась до 186,8 мили в час (300,6 км/ч). Очевидно, что обновлённая 2-дверная модель сможет побить собственное достижение.

Ожидается, что в серию электрическое купе Genovation GXE отправят в 2019 году. Год назад представители американской компании рассказывали, что минимальная цена модернизированной версии Chevrolet Corvette обойдётся потребителям в не менее чем 750 000 долларов.

Via livecars