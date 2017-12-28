МИР РК: Расцвет СЭЗ в Казахстане ожидается после второго этапа индустриализации страны

К такому мнению в министерстве пришли после изучения мировой практики.

В министерстве по инвестициям и развитию ожидают расцвет казахстанских специальных экономических зон в ходе реализации второго этапа индустриализации. Об этом сегодня в мажилисе рассказал вице-министр по инвестициям и развитию Ерлан Хаиров, передает корреспондент Zakon.kz.

«Расцвет многих наших СЭЗ наступит в ходе реализации второго этапа индустриализации и в последующие непростые годы для экономики Казахстана, они будут играть значительную роль, как точки роста», - сказал он.

К такому мнению в министерстве пришли после изучения мировой практики. Так, по словам Хаирова, в мире насчитывается порядка 3500 свободных зон, которые обеспечивают примерно 100 млн рабочих мест. Экспорт составляет более 30 млрд долл. или 15-20% доли мирового товарооборота.

«Однако из общего количества созданных СЭЗ порядка 30% остались на бумаге, а из 70% реализовавшихся лишь 1% добился успеха – это такие спецзоны, как Джебель Али в Объединенных Арабских Эмиратах, Шенжень и Шанхай в Китае, Джуронг в Сингапуре, Шэнон в Ирландии и другие. При этом опыт показывает, что для полноценного развития подобных площадок потребовалось около 10 лет после завершения строительства инфраструктуры», - привел данные Хаиров.

Он выделил одну из самых успешных мировых зон «Джебель Али», которая начала заполняться реальными и емкими проектами только через 6-8 лет после завершения строительства инфраструктуры.

«Если говорить о показателях результативности наших зон, то на сегодня в Казахстане создано 11 СЭЗ в сфере обрабатывающей промышленности с разной отраслевой направленностью и 22 индустриальные зоны с готовой инфраструктурой, на которых действует в общей сложности 271 инвестиционный проект», - сказал он.

Для справки: На территориях СЭЗ запущено 157 инвестиционных проектов, вложено порядка 690 млрд тенге инвестиций, создано свыше 11 750 рабочих мест. На строительство инфраструктуры СЭЗ выделено порядка 283 млрд тенге бюджетных инвестиций. В виде налогов в бюджет возвращено более 112 млрд тг.

«Таким образом, на 1 бюджетный тенге расходов на инфраструктуру участниками вложено 2,4 тенге инвестиций. Привлечены такие транснациональные компании как «Альстом», «Тальго», «Еврокоптер», «Арселор Миттал», «Трансмашхолдинг», «Тенарис», «Бемер», «Кеппел», «ИзоПлюс», «Аселсан», «Парамаунт групп». Как вы видите, СЭЗ и ИЗ доказали свою эффективность и экономическую целесообразность», - резюмировал он.

Татьяна Ковалева, Астана

Фото: Atameken Business Channel