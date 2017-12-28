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В России придумали идеальные автомобили для Деда Мороза

28 декабря 2017, 15:04

В преддверии новогодних праздников российский дизайнер Андрей Ткаченко опубликовал изображения «идеальных автомобилей для Деда Мороза».

Первая новогодняя концепция — это радикально переработанный внедорожник УАЗ-469. Автомобиль получил силовой обвес кузова, огромные колёса и лишился крыши. Ведь не секрет, что Деду Морозу не страшен лютый холод.

Помимо всего прочего, новогодний внедорожник УАЗ-469 без крыши способен перевозить не только ёлку, но и кучу подарков и нескольких помощников. В свою очередь, помощника Деда Мороза — Снегурочка — получила от независимого дизайнера эффектный мотоцикл-вездеход.

Вторая новогодняя концепция — это эксклюзивный хот-род, основанный на дореволюционном «Руссо-Балте». Особенностью этого транспортного средства для Деда Мороза являются так называемые «движители Кегресса» (гусеницы вместо задних колёс), благодаря чему можно доехать до самых отдалённых деревушек, где новогодних подарков ожидают детишки и взрослые.

Via livecars


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