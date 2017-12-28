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Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах страны

28 декабря 2017, 15:07

В горных районах Алматинской области и в хребте Таласский Алатау сохраняется опасность схода снежных лавин.

Пресс-служба РГП "Казгидромет" распространила информацию о штормовом предупреждении в нескольких регионах страны, передает Zakon.kz.

Так, по Восточно-Казахстанской области 29 декабря ожидается местами снег, метель, на дорогах гололедица, усиление ветра 15-20 м/с. По Усть-Каменогорску 29 декабря ожидается снег, метель, на дорогах гололедица, усиление ветра 15-20 м/с.

Сутки 29 декабря в Костанайской области ожидается местами ветер 15-20 м/с, ночью местами метель, туман, гололед.

Помимо этого, в связи с выпадением осадков и неусточивым состоянием снежного покрова в горных районах Алматинской области и в хребте Таласский Алатау (Южно-Казахстанской и Жамбылской областей) 29 декабря сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

фото: Prognoz.ee


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