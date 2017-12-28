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Ученицу 4 класса изнасиловали в ЗКО 

28 декабря 2017, 15:11

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС.

В Западно-Казахстанской области изнасиловали 9-летнюю девочку, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 33-летний житель села ночью совершил насильственные действия в отношении ученицы 4 класса.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.121 ч.4 УК РК "Насильственные действия сексуального характера". Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Назначен ряд экспертиз. Ведётся расследование", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото: Smootrim.ru


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