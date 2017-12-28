Новое таможенное законодательство позволит Казахстану максимально использовать свой транзитный и экспортный потенциал

Вице-министр национальной экономики Бауыржан Бекешев в четверг, 28 декабря 2017 года, в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций рассказал о подписанных Главой государства в декабре законах «О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования» и Кодексе Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан», сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики РК.

Б. Бекешев сообщил, что основной целью принятых законов является снижение административной нагрузки на бизнес.

«Таможенный кодекс ЕАЭС - один из основных документов нормативно-правовой базы Союза. Он заменит действующий Таможенный кодекс Таможенного союза и ряд международных соглашений. Кодекс ЕАЭС значительно переработан в связи с пересмотром основных подходов по таможенному регулированию. На компетенцию национального законодательства отдано более 350 отсылочных норм. В этой связи нами проделана работа по приведению в соответствие действующего национального таможенного законодательства», - пояснил представитель МНЭ РК.

Представитель МНЭ в ходе своего выступления отметил, что основными концептуальными новшествами таможенного законодательства являются автоматизация бизнес-процессов на таможне, переход на электронное декларирование и внедрение механизма «единого окна»; оптимизация таможенных операций в целях развития транзитного потенциала, сокращение сроков завершения транзита, проведения досмотра, возможность оформления одной транзитной декларации при перевозке товаров двумя и более видами транспорта (мультимодальные перевозки); расширение специальных упрощений для уполномоченных экономических операторов, в частности, предусмотрены три вида свидетельств в зависимости от пакета упрощений; расширениеперечня товаров, выпускаемых в режиме таможенной очистки «Посфактум».

В завершении своего выступления Б. Бекешев подчеркнул, что новое таможенное законодательство позволит Казахстану максимально использовать транзитный и экспортный потенциал, облегчит ведение внешнеэкономической деятельности, а также в большей степени защитит и окажет поддержку отечественным предпринимателям.