Парикмахер отрезал ухо клиенту, который сделал ему замечание

Парикмахеру грозит наказание за уголовное преступление по двум статьям — за вооружённое нападение и насилие.

46-летний парикмахер Халед А. Шабани из Мадисона, штат Висконсин, намеренно отрезал ухо клиенту и оставил его похожим на Ларри Файна из американской комедийной группы "Три балбеса", передает Life.

22-летний юноша заглянул в салон Ruby’s, чтобы подровнять причёску, пишет New York Post. Он сел в кресло к Халеду и по привычке начал ёрзать на стуле. Халед сделал ему несколько раз замечание, но тот не придавал значения его словам.

Тогда Халед взял машинку и выбрил клиенту все волосы полоской посреди головы, оставив его похожим, по словам местного полицейского Джоела Деспейна, на Ларри Файна из американской комедийной группы "Три балбеса". Затем он схватил юношу за ухо и отрезал его часть ножницами.

"Плохая стрижка — это не преступление, а вот намеренное кромсание уха — да", - сообщил полицейский Джоел Деспейн.

Теперь "адскому парикмахеру", который утверждает, что сделал это случайно, грозит наказание за уголовное преступление по двум статьям — за вооружённое нападение и насилие.

Фото: кадр из х/ф "Бешеные псы".