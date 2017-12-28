Ерлан Хаиров назвал шесть причин «пробуксовки» специальных экономических зон

Вице-министр по инвестициям и развитию Ерлан Хаиров назвали шесть причин, препятствующих развитию специальных экономических зон в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Выступая перед депутатами в мажилисе, он отметил ряд системных проблем, препятствующих развитию специальных экономических зон (СЭЗ) и индустриальных зон (ИЗ), и подробно остановился на шести из них.

«В первую очередь, это отсутствие законодательной базы по индустриальным зонам. Деятельность ИЗ закреплена в Предпринимательском Кодексе, где определено лишь понятие. Также в программе «ДКБ – 2020» определен механизм финансирования ИЗ, который к 2020 году утратит свою силу. Кроме того, отсутствует единый государственный орган, который отвечает как за политику, так и за финансирование строительства инфраструктуры», - сказал Хаиров.

Стоит отметить, в настоящее время финансирование ИЗ осуществляется через разные программы (МНЭ по ДКБ, Нацфонд, местный бюджет).В этой связи в рамках проекта закона регламентирована деятельность ИЗ (порядок создания, функционирования и упразднения, а также функционал управляющих компаний, виды ИЗ), а также определен уполномоченный орган в области регулирования деятельности ИЗ в лице министерства по инвестициям и развитию.

«Второе. Длительная процедура получения земельных участков. Сегодня получение земельных участков в регионах занимает существенные сроки (в среднем 6-9 месяцев), что затягивает период реализации проектов. Получение различных разрешительных документов в общем правовом поле также затягивает сроки реализации проектов, тогда как режим СЭЗ должен предусматривать специальный облегченный режим», - продолжил вице-министр.

Он отметил, что в рамках законопроекта министерством предусмотрена оптимизация процесса получения земельных участков путем их передачи управляющим компаниям для самостоятельной сегментации и выдачи участникам СЭЗ/ИЗ. Это, по его словам, позволит предусмотреть отдельный (упрощенный) порядок получения земельных участков и иных разрешительных документов, а также исключит прямой контакт участников СЭЗ и местного исполнительного органа.

«Третье. Слабая эффективность органов управления. В настоящее время существует проблема в части экономически неэффективной деятельности органов управления, что приводит к их низкой привлекательности, а также нагрузке на бюджет местных исполнительных органов. Так, планируется расширение функционала и усиление статуса управляющих компаний СЭЗ/ИЗ, что в дальнейшем позволит обеспечить их самофинансирование», - сообщил он.

Четвертая причина - длительное определение приоритетных видов деятельности. Так, по его словам, сегодня процедура актуализации перечней приоритетных видов деятельности представляет собой длительный процесс, и занимает до полугода, что негативно сказывается на привлечении инвесторов.

«Предлагается упростить данную процедуру, определяя перечни на уровне приказа МИР по согласованию с министерствами нацэкономики и финансов. Новый подход к определению приоритетных видов деятельности потребует приведения в соответствие с ними норм Налогового кодекса, устанавливающих налогообложение организаций, осуществляющих деятельность на территориях СЭЗ», - сказал он.

Хаиров отметил, что потребуется исключить из Налогового кодекса подробную детализацию приоритетных видов деятельности, определенных для каждой СЭЗ. Это позволит оперативно «и в кратчайшие сроки принимать решения по новым проектам, которые не включены в приоритетные виды деятельности».

«Пятое. С 1 января 2018 года завершает действие принцип экстерриториальности на СЭЗ «ПИТ» (Парк инновационных технологий), который является одним из основополагающих аспектов при выборе данной площадки. В рамках законопроекта данный принцип предлагается исключить», - сказал вице-министр.

Шестая причина – отсутствие четких целевых индикаторов эффективности СЭЗ и ИЗ. Он также отметил, что эта инициатива предложена Администрацией Президента, и поддержана местными исполнительными органами.

Татьяна Ковалева, Астана