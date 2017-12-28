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Новый Jaguar XJ станет «чем-то особенным»

28 декабря 2017, 15:29

Премиальный британский бренд Jaguar работает над следующим поколением представительского седана XJ.

Во время беседы с журналистами популярного издания Car Magazine официальный представитель британского бренда отметил, что «в компании было много разногласий и споров по поводу модели Jaguar XJ нового поколения, но мы придумали что-то особенное».

К сожалению, никаких подробностей о следующем поколении роскошной 4-дверной модели Jaguar XJ босс дизайнерского цеха марки не поведал. Однако в интервью Ян Каллум подтвердил, что седан новой генерации официально дебютирует в 2018 году, когда компания будет праздновать 50-летний юбилей модели Jaguar XJ (выпуск автомобиля начался в 1968 году).

Также в беседе о седане Jaguar XJ нового поколения представитель компании отметил, что в настоящее время автомобильный дизайн достиг точки поворота, поскольку электрификация и автономные технологии вождения изменят все, что мы знаем о дизайне транспортных средств.

Via livecars


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