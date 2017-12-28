План Нации «100 конкретных шагов»

«100 конкретных шагов» - это четкая реализация фронтальных задач, раскрывающих колоссальный потенциал развития Казахстана.

Это нестандартный план, который содержит 100 детальных и практических решений, закладывающих основы дальнейшего вектора поэтапной модернизации государства, экономики и общества. Пять институциональных реформ жизненно необходимы Казахстану, чтобы создавать и воспроизводить конкурентные преимущества нашей страны на глобальном уровне. План Нации - конкретен, последователен и ясен. Он обозначил магистральный путь в будущее для миллионов казахстанцев.

Надо полагать, что сегодня все, кому не безразлично будущее Казахстана, горячо обсуждают предложенные Н.Назарбаевым предложения, в которых нашли отражение новые подходы к современным реалиям развития общества, к обеспечению верховенства закона, повышения эффективности и прозрачности судебной системы, росту общественного доверия к институту правосудия, влиянию общественности на его формирование и контроля.

В этой связи, хочется отметить такие предложенные новеллы развития судопроизводства, как переход к трехуровневой судебной системе, поскольку существовавшая пятизвенная система, показала, что перестала соответствовать уровню развития общества, доступности и упрощенности системы правосудия.

Согласно приведенной в Плане Нации схемы развития судопроизводства, трехуровневая система правосудия выглядит следующим образом: первая инстанция - районные и приравненные к ним суды; апелляционная инстанция - областные и приравненные к ним суды; кассационная инстанция - Верховный Суд Республики Казахстан.

По мнению практикующих юристов, такая схема позволит полностью обеспечить единообразное применение судами законов, что является одним из важнейших условий эффективной защиты прав и охраняемых законом интересов, а также сохранения единого и стабильного правового режима в стране и сократит время прохождения дел в судах и повысит ответственность судей местных судов за качество принимаемых судебных актов.

Реформой предполагается, что наделение Верховного Суда полномочиями единственной судебной инстанции по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов, повлечет ограничение подсудности указанной судебной инстанции, путем внесения изменений в процессуальный закон и изменения самой процедуры рассмотрения кассационных жалоб.

Отдельно хотелось бы остановиться на предлагаемых Планом шагах по созданию корпуса высокопрофессиональных и отвечающих всем предъявляемым этическим нормам, судей.

Так, в рамках дальнейшего развития судебной системы выделено одно из направлений модернизации, а именно: совершенствование системы отбора судей, которое предполагает комплекс мер, направленных на то, чтобы прийти именно к ожидаемым результатам.

Повышая требования к предусмотренной процедуре назначения судей, к претендентам в судьи повышен возрастной ценз и ужесточены требования к стажу работы, связанной с участием в судопроизводстве.

Институт правосудия выделен из состава Академии государственного управления и передан его в ведение Верховного Суда, который осуществляет подготовку магистрантов, а также обеспечивает повышение квалификации действующих судей.

Квалификационный экзамен для кандидатов в судьи, должен обеспечить глубокую проверку теоретических знаний у кандидата и его способность применять полученные знания на практике.

Эти шаги отражают чаяния народа, они в интересах народа и каждого казахстанца.

Каждый из нас должен совершить вместе со всей страной эти важные 100 шагов - в своей профессии, в своей общественной жизни.

План Нации возлагает новый уровень ответственности на государственных служащих. Теперь каждый государственный служащий, должен лично отвечать за свой конкретный сегмент выполнения «100 конкретных шагов».

Образец такой высокой ответственности показывает нам Нурсултан Абишевич Назарбаев своим неустанным служением народу и стране, своими трудами и заботами о благе Казахстана и казахстанцев.

Главный специалист отдела по информационному обеспечению суда города Астаны Е.М. Тындыбеков