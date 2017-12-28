На 11% снизилась задолженность потребителей коммунальных услуг в Казахстане

Отопительный сезон 2017-2018 годов во всех регионах Казахстан проходит в стабильном режиме. Об этом заявил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, выступая на заседании Правительства Казахстана по отопительному сезону.

По его словам, министерство ведет мониторинг за ходом отопительного сезона, в части технологических нарушений на сетях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

«С начала отопительного сезона зарегистрировано 45 нарушений в системах жизнеобеспечения, из них: на сетях теплоснабжения - 11 (СКО - 5, ВКО - 1, Павлодарской - 3, г.Алматы - 1, Карагандинской - 1); на сетях водоснабжения и водоотведения - 34 (г.Астана - 26, Костанайской - 3,Павлодарской - 2, Карагандинской - 1, ВКО - 1, Атырау - 1). Акиматами указанные нарушения устранены в короткие сроки», - отметил Женис Касымбек.

В этой связи министр предложил акиматам усилить контроль за бесперебойной работой систем жизнеобеспечения и оперативно устранять нарушения, а также организовать в праздничные дни круглосуточное дежурство ответственных лиц за прохождение отопительного периода.

По информации министра, на начало отопительного сезона дебиторская задолженность потребителей за коммунальные услуги составляла 14,5 млрд. тенге. Сейчас эта сумма снизилась на 11%.

«На сегодня задолженность составляет 12,9 млрд. тенге или снижена на 1,6 млрд. тенге. Наибольшая задолженность сохраняется в городах Астана и Алматы, в Южно-Казахстанской, Мангыстауской, Актюбинской, Карагандинской областях»,-рассказал министр по инвестициям и развитию РК.

Также с начала подготовки к отопительному сезону с 1 мая текущего года, перевезено свыше 43,5 млн. тонн угля, что составляет 98% к плану. Для полного обеспечения перевозок проведена работа по заключению прямых долгосрочных договоров, обеспечено равномерное распределение объемов перевозок угля в летний период, что позволило снизить дефицит вагонов в пиковый период, от частных операторов Российской Федерации привлечено порядка 7 тыс. полувагонов, 314 полувагонов грузинской железной дороги.

Прохождение отопительного сезона 2017-2018 годов находится на постоянном контроле в министерстве.